В МИД заявили о работе над возвращением россиян с задержанного США танкера

Захарова: РФ работает над возвращением российских моряков с задержанного танкера
МИД РФ приступает к срочной практической проработке всех вопросов, связанных со скорейшим возвращением российских моряков с задержанного танкера «Маринера» на родину. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она также отметила, что российская сторона поддерживает ранее принятое решение президента США Дональда Трампа об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера».

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера. В российском МИД подчеркивали, что судно ходит в международных водах Северной Атлантики под государственным флагом России и в полном соответствии с нормами международного морского права. А пристальное внимание американских и натовских военных к танкеру там назвали «немотивированным».

Ранее Медведев отреагировал на задержание США российского нефтяного танкера.

