В Северной Осетии произошли массовые отключения света

Массовые отключения света произошли в Северной Осетии. Об этом сообщил Telegram-канал «ЧП / Владикавказ».

Как рассказали в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики республики, в регионе зафиксировали более 12 обрывов линий электропередачи (ЛЭП). На места выехали сотрудники аварийных служб. Ожидается, что восстановительные работы завершат к 13:00 (совпадает с мск).

«В городе (Владикавказе — «Газета.Ru») не работают две котельные: на [улицах] Тарской и Генерала Масленникова. Возможны временные перебои с водой в СНТ (садовом некоммерческом товариществе — «Газета.Ru») «Учитель» и поселке Попов Хутор из-за аварии на линии электропередачи», — говорится в публикации.

Из нее следует, что в Пригородном районе произошло аварийное отключение света. Расположенные здесь Сунжа и Октябрьское оказались обесточены: первый населенный пункт полностью, второй — частично.

Ночью около 3:00 (совпадает с мск) свет пропал в селах Хидикус, Барзикау, Цмити и Новый Лац. Всего без электроснабжения остались порядка 800 человек.

В ночь на 9 января в Орловской области произошли отключения света из-за сложных погодных условий. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что непогода привела к проблемам с электроснабжением и на дорогах.

Ранее в Новгородской области сотни жителей остались без света из-за непогоды.