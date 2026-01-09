В Киеве более 500 тысяч потребителей остались без электроснабжения

В Киеве более полумиллиона человек остались без света. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

«В Киеве в отдельных районах есть перебои с электро — и водоснабжением из-за повреждения подстанций, линий и объектов генерации. Продолжаются работы по запитыванию более 500 тысяч потребителей. Вынужденно применяются аварийные и почасовые отключения, на продолжительность которых влияет и снижение температуры», — написала она.

По словам чиновницы, без света также остаются 3 тыс. потребителей в Черниговской области. Отключения света фиксируются и в «отдельных населенных пунктах в большинстве областей» Украины, добавила Свириденко.

Ночью 9 января в Киеве произошли несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе оказалась повреждена критическая инфраструктура. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.