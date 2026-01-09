Медведев назвал бедламом текущее состояние международных отношений

Международные отношения с начала 2026 года превратились в форменный бедлам, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик высказался о текущей обстановке в мире в своем Telegram-канале.

«Нынешние международные отношения превратились с начала года в форменный бедлам. И вести себя нам нужно соответственно», — отметил он.

По словам Медведева, вокруг наблюдается «слишком много буйных».

В том же посте заместитель председателя СБ РФ написал, что США своей санкционной политикой пытаются склонить Россию к неприемлемым для нее компромиссам по урегулированию конфликта на Украине. Медведев выразил уверенность, что Вашингтон будет продолжать санкционную политику в отношении Москвы «при любой погоде». Американские рестрикции будут «неприятны», но РФ вновь выстоит, добавил он.

9 января президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В то же время он подчеркнул, что надеется, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

Ранее Трамп заявил, что ему не нужно международное право.