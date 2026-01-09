В Польше рассмотрят вопрос об экстрадиции на Украину ученого из России

Вопрос об экстрадиции на Украину археолога из РФ Бутягина рассмотрят 16 января

Вопрос об экстрадиции на Украину российского археолога Александра Бутягина будет рассмотрен 16 января в суде Польши. Об этом РИА Новости сообщил представитель суда.

«Начало рассмотрения дела об экстрадиции Александра Б. назначено на 16 января на 13.00», — отметил собеседник агентства.

Накануне стало известно, что польская прокуратура подала в окружной суд Варшавы ходатайство об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину.

В декабре в Польше по запросу Киева задержали и арестовали российского ученого-археолога и сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Украина считает археологические экспедиции на территории древнего городища Мирмекий в Крыму, которыми Бутягин руководит с 1999 года, незаконными. Кроме того, Киев настаивает на том, что действия ученого и его команды привели к «уничтожению объектов крымского культурного наследия».

В России арест Бутягина назвали политическим произволом и призвали россиян воздержаться от поездок в Польшу в связи с «оголтелостью» Варшавы.

Ранее Эрмитаж направил документы для защиты российского ученого, арестованного в Польше.