Улан-удэнец застрял в ледяном коне у драмтеатра

Спасателям пришлось вытаскивать решившего сделать эффектное фото улан-удэнца из ледяной скульптуры. Об этом сообщил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Мужчина, по данным канала, вскарабкался на изображающую коня ледяную скульптуру, расположенную у Русского драмтеатра, и застрял.

Прохожие пытались помочь, однако после вызвали экстренные службы.

До этого в Москве был задержан мужчина, пытавшийся снять с постамента ледовую скульптуру в Парке Победы. Инцидент произошел в ночь на 2 января в Парке Победы, мужчина подошел к одной из ледовых фигур, представляющей собой автомобиль, внимательно ее осмотрел, после чего сел внутрь и предпринял попытку отделить скульптуру от основания.

Ранее в Нижневартовске раскритиковали гигантских Деда Мороза и Снегурочку без лица.