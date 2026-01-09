Размер шрифта
Трамп заявил, что нефтяные компании вложат $100 млрд в Венесуэлу

Трамп: крупнейшие нефтяные компании вложат по меньшей мере $100 млрд в Венесуэлу
Крупные нефтяные компании вложат по меньшей мере $100 млрд в Венесуэлу. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

Он добавил, что 9 января встретится с представителями бизнеса в Белом доме.

До этого американский лидер заявил, что США намерены оставаться «политическим властелином Венесуэлы» годами. По его словам, на восстановление «запущенного» нефтяного сектора республики может уйти несколько лет. При этом он заверил, что США смогут оперативно восстановить экономику страны.

Газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что администрация Трампа разрабатывает план по установлению контроля над нефтяной промышленностью Венесуэлы «на годы вперед». По мнению главы Белого дома, его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого им уровня в $50 за баррель.

Ранее Небензя заявил, что действия США против Венесуэлы являются проявлением неоколониализма.

