Медведев заявил, что Россия выстоит перед новыми санкциями Трампа

Медведев о новых санкциях США против России: неприятно, но выстоим и в этот раз
США своей санкционной политикой пытаются склонить Россию к таким компромиссам по урегулированию конфликта на Украине, которые для РФ абсолютно неприемлемы. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы Вашингтона ввести новые ограничения.

«Санкционная политика США продолжится при любой погоде <…> главарь Белого дома вынужденно будет вводить их в рамках закона старого дегенеративного русофоба Грэма (американский сенатор Линдси Грэм)», — заявил Медведев.

Он добавил, что для России эти санкции будут «неприятны», однако страна выстоит и в этот раз, уверен политик.

9 января президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется вводить очередные рестрикции против РФ.

До этого член сената американского конгресса, представитель Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что провел «продуктивную» встречу с американским лидером, после которой тот дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту о санкциях против России. Грэм напомнил, что он в течение многих месяцев работал над этим документом вместе с сенатором Ричардом Блументалем и «многими другими».

Ранее эксперт рассказал, когда США отменят санкции против России.

