В Госдуме раскрыли, поддержит ли Россия мирный план, согласованный США и Украиной

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа усомнился, что Россию удовлетворит соглашение, достигнутое Соединенными Штатами и Украиной. Об этом сообщает News.ru.

Депутат подчеркнул, что без учета мнения России «бесполезно что-либо делать», поэтому при согласовании сделки США и Украины нужно учитывать позицию Москвы. Он призвал посмотреть, какие изменения внесены в договоренности. Чепа усомнился, что новые предложения соответствуют ожиданиям России.

До этого Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров писал, что администрация США достигла договоренностей с украинской стороной «почти по всем аспектам» мирного плана и теперь ожидает ответа от президента России Владимира Путина.

Переговоры прошли при участии американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые ранее провели двухдневные встречи с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками. Основными точками обсуждения были гарантии безопасности для Киева и возможные территориальные уступки в Донбассе.

Ранее Трамп выразил уверенность, что Россия не будет снова «вторгаться» на Украину.