Переговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Подросток-зацепер сорвался с электрички в Ленобласти и не выжил

РЕН ТВ: в Ленобласти подросток-зацепер не выжил, сорвавшись с электрички
YuryKara/Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области 15-летний зацепер сорвался с движущейся электрички и не выжил. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 8 января в районе поселка Ушково. Подросток вместе с приятелями решил прокатиться на внешней стороне поезда, зацепившись за выступающие части. Попытавшись проехать в пространстве между вагонами, юноша не удержался и сорвался на ходу. Несовершеннолетний не выжил.

В данный момент по факту произошедшего проводит проверку Северо-Западная транспортная прокуратура. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого троих детей-зацеперов на трамвае сняли на видео в Екатеринбурге. Оказавшись на крыше, они легли, держась за выступающие детали конструкции вагона. Водитель трамвая не заметил их и начал движение.

Ранее в Иркутске поймали несовершеннолетних зацеперов, которые снимали ролики об опасном хобби.

