Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли четыре групповых удара по целям на Украине

Российские военные в период с 3 по 9 января нанесли один массированный и четыре групповых удара по военным объектам на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России в Telegram-канале.

«Нанесены массированный и четыре групповых удара», — говорится в сводке.

По данным оборонного ведомства, были поражены предприятия военной промышленности, объекты энергетики, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуры Украины. Специалисты добавили, что объекты, пораженные российской стороной, использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в качестве складов, боеприпасов, горючего, цеха производства и места хранения беспилотников.

Помимо этого, в ходе атак ВС России были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

До этого сообщалось, что бойцы группировки российских войск «Юг» уничтожили три блиндажа Вооруженных сил Украины (ВСУ), два робототехнических комплекса и один склад с материальными средствами в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Генеральном штабе ВС РФ заявили о контроле над более чем 50% территории Константиновки.