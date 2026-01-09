Лурье не смогла принять квартиру от Долиной

Полина Лурье не смогла принять квартиру в Хамовниках из-за неявки на встречу Ларисы Долиной. Об этом сообщила РИА Новости адвокат покупательницы.

«Квартиру сегодня принять не смогли, так как Долина не пришла, а у ее доверенного лица, пришедшего на встречу, нет полномочий на передачу квартиры и ключей, а также на подписание акта приема-передачи квартиры», — сказала собеседница агентства.

Как уточнила адвокат, пока данный акт не будет подписан, Лурье фактически не может заселиться. Сама Лариса Долина пока находится в отъезде.

До этого стало известно, что Долина нарушила свое обещание передать ключи от проданной квартиры Полине Лурье 5 января. Позже адвокат артистки Мария Пухова заявила, что Долина передаст жилье покупательнице во второй половине дня 9 января.

Лариса Долина больше года отказывалась съехать из квартиры, которую сама продала за 112 млн рублей. Покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья, а певица заявила, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды принимали решения в пользу знаменитости, однако 16 декабря Верховный суд России встал на сторону покупательницы и оставил право собственности на недвижимость за ней.

Ранее сообщалось, что «эффект Долиной» вызвал в Москве сокращение на треть числа сделок со вторичным жильем.