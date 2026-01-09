Размер шрифта
Стал известен следующий соперник Бивола

Российский боксер Бивол весной проведет бой против немца Айферта
Hamad I Mohammed/Reuters

Российский чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол проведет свой следующий поединок с немцем Михаэлем Айфертом весной 2026 года, сообщает Boxing Scene со ссылкой на менеджера бойца Вадима Корнилова.

Планируется, что бой, в котором Бивол будет защищать титул чемпиона Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе, состоится в марте или апреле. Подготовку к поединку Бивол начнет в Киргизии.

В ночь на 23 февраля 2025 года Дмитрий Бивол одержал победу над Артутом Бетербиевым судейским решением. Он выиграл со счетом 114-114, 116-112, 115-113 и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Этот бой стал вторым между спортсменами, в первом сильнейшим оказался Бетербиев.

Позже Бивол был лишен пояса Всемирного боксёрского совета (WBC) из-за проведения операции на спине, которую чемпион перенес в августе 2025 года.

На профессиональном ринге у Дмитрия Бивола 24 победы при одном поражении. 28-летний Михаэль Айферт, имеет в активе 13 побед и одно поражение.

