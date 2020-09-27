Байден сравнил Трампа с Геббельсом

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден сравнил действующего главу государства Дональда Трампа с министром пропаганды Третьего рейха Йозефом Геббельсом. Об этом сообщает Fox News.

«Он [Трамп] вроде Геббельса. Если говорить ложь достаточно долго и продолжать постоянно ее повторять, она становится общим знанием», – приводит телеканал слова Байдена.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Демократов на выборах будет представлять бывший вице-президент страны Джозеф Байден, от республиканцев выступит действующий глава государства Дональд Трамп.

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