Папа римский Франциск призвал к миру на Кавказе и отказу от применения силы для урегулирования конфликтов на фоне ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

«Поступают тревожные новости с Кавказа. Молюсь за мир в этом регионе и обращаюсь к сторонам конфликта сделать конкретные шаги по направлению к братству и разрешению всех проблем без использования силы», — сказал понтифик в ходе традиционной воскресной проповеди, обращаясь к верующим на площади Святого Петра.

27 сентября Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Армения, в свою очередь, заявила, что сбила в Карабахе два вертолета и три беспилотных летательных аппарата ВС Азербайджана, так как Карабах подвергся военным атакам со стороны Азербайджана.

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