Сирия обвиняет западную коалицию в захвате нефти и атаках на населенные пункты

Глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, обвинил западную коалицию в преступлениях, совершенных на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, которые по-прежнему совершаются в нарушение сирийских законов на северо-востоке стран», — сказал министр.

По его словам, преступления включают в себя «захват нефти, атаки на населенные пункты, разрушение зданий и инфраструктуры».

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