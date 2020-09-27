Сирия обвиняет западную коалицию в захвате нефти и атаках на населенные пункты
Максимс Краюшкинс
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Глава МИД Сирии Валид Муаллем, выступая на общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, обвинил западную коалицию в преступлениях, совершенных на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.
«Осуждаем все преступления так называемой глобальной коалиции, которые по-прежнему совершаются в нарушение сирийских законов на северо-востоке стран», — сказал министр.
По его словам, преступления включают в себя «захват нефти, атаки на населенные пункты, разрушение зданий и инфраструктуры».
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