Премьер Белоруссии оценил поддержку со стороны РФ в условиях давления Запада

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что в условиях давления Запада после президентских выборов для республики важна дружеская поддержка, которая оказывается со стороны России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Головченко 25 сентября встретился в Минске с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.

По его словам, страны Запада продолжают, хоть уже и не так остро, вмешиваться во внутренние дела Белоруссии «с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата».

«Но для нас в этот момент, конечно, очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника – Российской Федерации, и высоко это ценим», — сказал белорусский премьер.

Он также напомнил, что в ходе встречи в Сочи президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин согласились в «необходимости интенсификации контактов на уровне регионов и конкретных субъектов хозяйствования».

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