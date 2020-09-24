Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — 2021

Президента России Владимира Путина выдвинули на соискательство Нобелевской премии мира — 2021, сообщает РИА «Новости».

Соответствующую заявку в Нобелевский комитет направил писатель и ученый Сергей Комков.

По его словам, после заявки началась «бешеная реакция» со стороны Запада, в частности американский представитель в Осло немедленно выдвинул на премию президента США Дональда Трампа.

Комков заявил, что если его заявку не примут, то Нобелевскую премию «можно будет закрывать».

Ранее писатель уже выдвигал Путина на соискательство этой награды в 2013 году.

В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что «ничего страшного», если решение о присуждении премии Путину принято не будет.