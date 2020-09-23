Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

Депутат Государственной Думы Ваха Агаев умер от коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Коллега Агаева Сергей Гаврилов рассказал, что депутат находился в коме.

«Я надеялся, как и все мы, что он поправится, выздоровеет. Он был удивительный оптимист, очень душевный, гостеприимный человек», — сказал Гаврилов.

Депутат ГД от КПРФ Казбек Тайсаев отметил, что Агаев умер от последствий коронавируса. По его словам, у Агаева после заражения начался тромбоз.

Агаев ушел из жизни в возрасте 67 лет. Он избирался в Госдуму VI и VII созывов в составе федерального списка КПРФ. Занимал должность зампреда в комитете по финансовому рынку.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что в больницах с диагностированным коронавирусом остаются десять российских парламентариев.