Экс-премьер Украины рассказал о потере 20 млн граждан за годы независимости

За годы независимости Численность населения Украины снизилось с 52 до 32 млн человек. Об этом заявил бывший премьер страны Николай Азаров, передает портал kp.ru.

«Жителей Украины в стране осталось 37 млн. Если не считать Донбасс и Крым, то 32 млн. Куда же делись еще 20 млн граждан за 30 лет независимости страны? Каждый год мы теряем по Полтаве!» — говорится в сообщении.

Он отметил, что многие Украинцы эмигрировали в Европу, США и Россию. При этом 8–10 млн украинцев уехали на заработки.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Убийство свободы»: русский язык потерял статус в Одессе

— Поклонская направила в ООН данные по водоснабжению Крыма

— В ООН заявили об улучшении ситуации на востоке Украины