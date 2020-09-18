Володин заявил, что за ситуацией с Навальным стоят иностранные спецслужбы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за ситуацией с Алексеем Навальным стоят иностранные спецслужбы, пишет РИА «Новости».
«После заявлений Европарламента можно говорить о том, что за ситуацией с Навальным стоят спецслужбы иностранных государств», — сказал Володин.
Он добавил, что Запад должен принять меры в отношении таких заявлений, если для него существуют понятия демократии, международного права и закона.
Депутаты Европарламента призывают ужесточить санкции против России после инцидента с Навальным.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме.
Омские врачи заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Врачи Charite заявили об интоксикации Навального субстанцией группы блокаторов холинэстеразов. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.
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