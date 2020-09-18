Почти 30 стран призвали Белоруссию прекратить блокировки интернета

Сразу 29 стран призвали действующие белорусские власти прекратить блокировку интернета в стране во время акций протеста и исполнять свои обязательства по защите прав человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госдепартамента США.

«Мы призываем правительство Белоруссии уважать гражданское пространство, в том числе уважать права человека и основные свободы, демократию и верховенство закона. Мы будем и впредь поддерживать народ Белоруссии, который добивается того, чтобы его голос был услышан», — говорится в заявлении подписавшихся, которое распространил Вашингтон.

По словам подписавшихся, Минск регулярно проводит частичные и полные блокировки интернета, а также удаляет контент, указывающий на фальсификации на президентских выборах.

Под документом подписались правительства Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Канады, Кипра, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Польши, Словении, США, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии и Японии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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