Лавров: при новом президенте США отношения Москвы и Вашингтона не поменяются

Москва осознает, что ни при демократах, ни при республиканцах отношения с Вашингтоном вряд ли изменятся радикально. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу RTVI.

Лавров отказался комментировать выборы в США, заявив, что слова «будут снова истолкованы как попытка вмешательства во внутренние дела». Он добавил, что Россия будет уважать любой результат волеизъявления американского народа.

«Понимаем, что ни с демократами, ни с республиканцами никаких радикальных изменений в нынешнем состоянии отношений не будет, как это громогласно заявляют представители обеих партий», — заключил министр.

Тем не менее, он выразил надежду, что новый президент будет сотрудничать с Россией для решения глобальных проблем.

Президентские выборы в США намечены на 3 ноября. Действующему президенту Дональду Трампу будет противостоять кандидат от Демократической партии Джо Байден.

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