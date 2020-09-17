Белоруссия заявила об агрессивном характере резолюции Европарламента

Белоруссия оценивает резолюцию Европарламента как носящую агрессивный характер и не содержащую конструктивных предложений. Об этом сообщает МИД республики.

«Документ носит явно агрессивный характер и не содержит ни одного конструктивного либо взвешенного тезиса. Даже, если бы и хотелось, то опереться в нем не на что. Анализ просто подменен набором эмоциональных предложений, притом таких, что «кто в лес, кто по дрова», и призывает в никуда», — говорится в сообщении.

В МИДе также выразили мнение, что Европарламент не «понимает происходящих в Беларуси процессов».

Ранее Европарламент постановил, что не признает Александра Лукашенко президентом Белоруссии и поддерживает введение против него санкций.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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