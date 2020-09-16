Лукашенко назвал дату запуска БелАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запуск БелАЭС состоится 7 ноября. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

Президент заявил об этом на встрече с с политическим активом страны.

Ранее Россия и Белоруссия в ходе встречи премьер-министров стран Михаила Мишустина и Романа Головченко подписали документы об условиях российского кредита на постройку БелАЭС.

Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС было подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).

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