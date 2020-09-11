Захарова попросила не удивляться сложности в интеграции России и Белоруссии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что процессы интеграции России и Белоруссии порой непростые и небыстрые, передает РИА «Новости».

Сложность процесса она объяснила тем, что существует ряд влияющих факторов: экономический, финансовый и не только. Дипломат отметила, что период интеграций исторический не такой простой.

«Сейчас мировая экономика страдает от последствий пандемии, даже в тех странах, где не проходят сложные интеграционные процессы, эти вещи нужно учитывать», — добавила Захарова.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали 8 декабря 1999 года. Спустя 20 лет было решено принять программу углубления интеграции. В настоящее время сторонами в общей сложности разрабатывался 31 проект отраслевых «дорожных карт».

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