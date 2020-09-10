Зеленский заявил, что белорусы не хотят «российской демократии»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Jerusalem Post» заявил, что белорусы хотят настоящей, а не «российской демократии».

«Россия всегда была очень влиятельная в Беларуси. Сегодня белорусский народ хочет справедливости и свободных и честных выборов. Эту борьбу не остановить, но я не думаю, что это совместимо с усилившимся влиянием России в Беларуси. Белорусский народ хочет настоящей демократии, а не «российской демократии», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина не поддерживает вмешательство других стран в дела Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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