Евросоюз может продлить санкции против России
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Постоянные представители стран ЕС договорились продлить на полгода санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.
«Послы договорились запустить письменную процедуру для утверждения пролонгации», — говорится в сообщении.
Другой источник агентства отметил, что юридически решения нужно закрепить до 15 сентября, когда срок нынешних санкций подойдет к концу.
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