Евросоюз может продлить санкции против России

Постоянные представители стран ЕС договорились продлить на полгода санкции, введенные против России из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Послы договорились запустить письменную процедуру для утверждения пролонгации», — говорится в сообщении.

Другой источник агентства отметил, что юридически решения нужно закрепить до 15 сентября, когда срок нынешних санкций подойдет к концу.

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