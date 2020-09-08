Лукашенко рассказал, к кому Колесникова собиралась бежать на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанная на границе член Конституционного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова хотела сбежать из республики к сестре на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на слова корреспондента телеканала «Россия-1» Евгения Рожкова, который принимал участие в интервью с белорусским лидером.

Как рассказал журналист, Лукашенко уведомил, что он в курсе данной ситуации.

«Она (Колесникова. — «Газета.Ru») действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что ее задержали правильно», — сказал Рожков.

Ранее пресс-служба Координационного совета белорусской оппозиции сообщила об исчезновении Марии Колесниковой, Ивана Кравцова и Антона Родненкова.

Госпогранкомитет Белоруссии подтвердил, что оппозиционеры проходили контроль на границе с Украиной. Лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову вытолкнули из автомобиля во время прохождения погранконтроля на границе с Украиной, заявили в пограничном комитете. Колесникова была задержана.

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