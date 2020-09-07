Захарова призвала власти Германии определить официального спикера по Навальному

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Германии определить ответственного спикера, который будет уполномочен комментировать ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом она заявила в эфире YouTube канала «Соловьев Live».

«Поставьте какого-то одного врача, руководителя клиники, лаборатории, химика, биолога - одного человека, который станет спикером по этому вопросу. Который будет каждый день выходить к общественности и рассказывать, что происходит, какие есть данные, формулы», — сказала она.

Ранее стало известно, что Навального вывели из искусственной комы и отключили от ИВЛ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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