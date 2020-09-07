Оппозиция Белоруссии сообщает о пропаже члена КС Колесниковой

Представитель Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова перестала выходить на связь. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу совета.

Отмечается, что также невозможно связаться с ее соратниками Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым.

Поиском пропавших занимаются адвокаты.

«Соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и Следственный комитет», — говорится в сообщении.

Ранее портал Tut.by сообщал, что Колесникову утром 7 сентября неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» возле Национального художественного музея и увезли в неизвестном направлении.