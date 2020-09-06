Трамп потребовал ускорить разработку американской вакцины от коронавируса

Президент США Дональд Трамп потребовал у министерства здравоохранения ускорить разработку вакцины от коронавируса, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Как сообщили источники, Трамп на совещаниях большое внимание уделяет вакцине. Он требует разработать вакцину до конца года.

Предполагается, что глава государства хочет представить вакцину до президентских выборов, запланированных на 3 ноября, чтобы повысить свой рейтинг.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 6,4 млн, выздоровели 3,7 млн, погибли почти 193 тыс. человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти превысило 27 млн, умерли около 900 тыс. человек.

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