В Совфеде отреагировали на запись разговора о Навальном

Российский сенатор Олег Морозов прокомментировал запись разговора между якобы представителями Варшавы и Берлина о ситуации с Алексеем Навальным, которую обнародовали в Белоруссии, передает РИА «Новости».

По словам Морозова, если эта запись является достоверной, то она усиливает позицию Москвы в отношении инцидента с блогером.

«Если же запись нельзя в силу каких-либо причин считать достоверной, это ни на миллиметр не меняет нашей позиции», — отметил сенатор.

Он напомнил, что Россия неоднократно официально заявляла, что не имеет отношения к «отравлению» Навального.

Морозов также подчеркнул, что немецкие коллеги до сих пор не представили доказательств преступления против блогера.

Ранее белорусский государственный телеканал ОНТ обнародовал запись телефонного разговора между якобы представителями Варшавы и Берлина.

До этого президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск перехватил разговор, который доказывает ложность информации об отравлении Навального.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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