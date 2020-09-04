Трамп высказался за наличие хороших отношений между Россией и США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае налаживания хороших отношений с Россией, для Америки это стало бы позитивным событием. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на американское ТВ.

«Если я буду ладить с Россией, это хорошо или плохо? Я думаю, что это хорошо», — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Пенсильвания.

Ранее американские сенаторы призвали Минфин ввести санкции против России, которая якобы стремится повлиять на исход ноябрьских выборов президента США. Под документов свои подписи поставили 11 законодателей. В Госдуме считают такое предложение абсурдом.

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