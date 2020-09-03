Байден заявил, что мародерство на протестах нельзя оправдать

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джозеф Байден, что мародерство и поджоги со стороны протестующих во время демонстраций нельзя оправдать ничем, сообщает РИА «Новости».

Свое заявление он сделал в городе Кеноша, в котором уже несколько дней продолжаются беспорядки на фоне тяжелого ранения полицейскими чернокожего мужчины.

«Протесты - это протесты, но ничто не может оправдать мародерство, поджоги и так далее. Вне зависимости от того насколько вы злы, но если вы занимаетесь грабежами, поджогами, вы должны нести ответственность и точка», — сказал Байден на встрече с жителями.

Погромы в городе продолжаются с 23 августа после инцидента со стрельбой в чернокожего. Митингующие устраивали столкновение с полицией, поджигали здания и громили магазины. Позже город объявил о введении комендатского часа, позже в Кеношу были направлены 160 сотрудников национальной гвардии.

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