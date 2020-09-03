В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для введения санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным нет оснований, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, в Кремле не видят поводов для обвинений в адрес России из-за якобы отравления блогера.

Кроме того, санкционное давление в Москве считают необоснованным и неприемлемым.

«В данном случае мы не понимаем причины для обсуждения темы о каких-либо санкциях», — сказал Песков.

Ранее глава немецкого МИД Хайко Мааса заявил, что Германия будет готова ввести санкции против России в случае, если в Берлине придут к выводу, что за отравлением Навального стоит Москва.

В МИД Украины также призвали международное сообщество надлежащим образом отреагировать на ситуацию с блогером и ввести ограничения против России.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».