Песков ответил на обвинения в адрес РФ в случившемся с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в адрес РФ в случившемся с Алексеем Навальным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нет никакого повода для обвинения РФ и никакие обвинения мы не склонны воспринимать в этой связи. Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи в Берлин, который был получен берлинской стороной. Ответа пока не последовало», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия заинтересована в установлении причин произошедшего.