Госдеп предсказал России последствия вмешательства в белорусские протесты

Помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент рассказал о последствиях, с которыми столкнется Россия, если допустит «открытое силовое вмешательство» в ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в таком случае и без того трудные российско-американские отношения станут еще хуже.

Дипломат подчеркнул, что именно такую позицию Вашингтон высказал Москве в ходе состоявшихся в Вашингтоне, Москве и Вене переговоров.

Кент отметил, что сложившаяся в Белоруссии ситуация не является геополитическим соревнованием между США и Россией, а представляет собой внутреннюю проблему государства.

Он уверен, что идеальным посредником для решени конфликта может выступить Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).