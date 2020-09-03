Байден раскритиковал Трампа за игнорирование ситуации с Навальным

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден раскритиковал своего конкурента на выборах и действующего главу государства Дональда Трампа за отсутствие реакции на произошедшее с Алексеем Навальным.

«Его (Трампа) молчание – соучастие», — указано в заявлении, опубликованном на сайте Байдена.

Ранее кабмин Германии сообщил, что в организме Навального обнаружили вещество из группы «Новичок». При этом врачи немецкой клиники Charite заявляли об интоксикации Навального субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские власти в свою очередь отметили, что до вывоза Алексея Навального в Германию в его организме не было выявлено следов отравляющих веществ.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Кремле заявили об отсутствии токсинов в теле Навального до вывоза в Берлин

— Захарова назвала заявления ФРГ по Навальному информационной кампанией против РФ

— Посольство РФ в Германии призвало не политизировать инцидент с Навальным