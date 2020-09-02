Глава Минпромторга Мантуров сделал прививку от коронавируса

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сделал прививку от коронавируса. Об этом он рассказал в эфире НТВ.

По словам министра, он испытал на себе российскую вакцину «Cпутник V». Мантуров также отметил, что не лежал в больнице после прививки и был «на ногах».

«В первый вечер чуть-чуть поднялась температура, на второй день, с учетом того, что организм потребляет большое количество глюкозы, чуть-чуть почувствовал затылок. Третий день вообще уже ничего не чувствовал», — заявил он.

Глава Минпромторга добавил, что с момента вакцинации прошло больше двух недель и изменений в организме за это время он не почувствовал.

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделал глава ЛДПР Владимир Жириновский.

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