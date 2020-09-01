В Польше не считают страшными угрозы Лукашенко закрыть воздушное пространство

Угрозы президента Александра Лукашенко закрыть воздушное пространство в ответ на санкции против Минска не особо страшны, заявил известный польский экономист Славомир Майман. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее Лукашенко, комментируя возможные санкции, заявил, что «покажет, что такое санкции: если они (Польша и Литва) еще в Китай и Россию через нас барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику, или Черное море».

«Мы почти не летаем из-за пандемии коронавируса. 70% рейсов польских авиалиний отменены. В Китай мы не летаем, в Индию пока что тоже. Я думаю, что ущерб не будет такой уж большой оттого, что он закроет коридоры», — сказал Майман.

Он также добавил, что некоторые страны Европы, которые летают в Азию, не пользуются белорусским воздушным пространством.

«Я думаю, что это не так уж страшно», — заключил Майман.

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