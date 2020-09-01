Турция выступила за справедливое распределение ресурсов с Грецией
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна выступает за справедливое распределение энергоресурсов в Средиземном море. Об этом сообщает ТАСС.
Он также сказал, что если Греция направит военных на остров Кастелоризо, то Афины окажутся «проигравшей стороной».
Отношения Турции и Греции вновь обострились, когда Турция начала сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье. Греция считает этот район своей исключительной экономической зоной.
Ранее министерство иностранных дел Греции заявило о беспрецедентных угрозах войны со стороны вице-президента Турции Фуата Октая.
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