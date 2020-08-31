Лукашенко отправил в отставку посла, который выступил за пересчет голосов

Президент Александр Лукашенко отправил в отставку и лишил дипломатического ранга посла Белоруссии в Испании Павла Пустового за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Павел Пустовой лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Павел Пустовой выступил с заявлением о необходимости пересчитать голоса на выборах главы государства из-за вероятных фальсификаций.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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