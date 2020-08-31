Помпео надеется договориться с Москвой о контроле над вооружениями до конца года
Госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду, что Москва и Вашингтон смогут договориться о новом соглашении по контролю над вооружениями до конца 2020 года, сообщает РИА «Новости».
«У нас идут детальные обсуждения с ними по соглашению в сфере контроля над вооружениями. Мы добились настоящего прогресса за последние пару недель. Я надеюсь, мы сможем завершить это до конца года», — заявил госсекретарь.
Россия и США проводят консультации в Вене по вопросу стратегической стабильности в связи со скорым истечением срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).
ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. Соглашение может быть продлено не более чем на пять лет.
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