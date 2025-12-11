На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина ударил полицейского по голове в Ленобласти и получил срок

В Ленобласти мужчина ударил полицейского по голове и предстал перед судом
Shutterstock/FOTODOM

В Ленинградской области вынесли приговор мужчине, который ударил полицейского по голове. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 5 апреля этого года — житель Выборга 1973 года рождения дважды ударил полицейского кулаком в область головы, когда правоохранитель проводил на месте проверку по факту сообщения о преступлении. Тем самым злоумышленник пытался препятствовать законной деятельности представителя власти, которому в результате оказался причинен легкий вред здоровью и физическая боль.

Суд признал нападавшего виновным по части 2 статьи 318 УК РФ — применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти. Ему назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима.

Ранее в Южно-Сахалинске мужчина напал на полицейского в машине скорой помощи.

