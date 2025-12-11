В Москве перекрыли Кутузовский проспект

В Москве на Кутузовском проспекте временно ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на Кутузовском проспекте перед Новоарбатским мостом, на улице Большая Дмитровка в районе дома 2», — сообщает канал.

До этого в центре Москвы произошло массовое ДТП. На кадрах с места ДТП видно, что в результате произошедшего белый автомобиль получил сильные повреждения: у транспорта смят кузов, разбиты стекла, капот, а детали разлетелись по проезжей части. На записи также заметно, что на дороге стоит микроавтобус, у которого разит бампер.

Кроме того, в Москве патрульный автомобиль сбил курьера на пешеходном переходе.

Ранее сообщалось, что пробки на дорогах Москвы достигли 7 баллов.