На «Госуслугах» запустили сервис для беременных

Сервис «Планирование и рождение ребенка» запущен на Госуслугах
KateV28/Shutterstock/FOTODOM

На «Госуслугах» появился новый сервис — «Планирование и рождение ребенка», который позволяет оформить свидетельство о рождении и регистрацию ребенка и решить другие вопросы. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко, передает «Интерфакс».

«Теперь граждане, которые планируют рождение детей, и родители младенцев могут получить всю необходимую информацию, оформить документы и воспользоваться мерами государственной поддержки в одном удобном цифровом пространстве», — добавил он.

Данный сервис поможет оперативно решить вопросы по мерам господдержки для беременных и семей с детьми, отметил Григоренко.

2 декабря на «Госуслугах» появилась возможность оформления свидетельства пенсионера. Григоренко тогда заявил, что данная услуга будет востребована, потому что люди старшего возраста активно используют портал.

Он добавил, что данная функция позволяет за несколько кликов подать заявление на оформление пенсии, рассчитать размер выплат и выбрать способ доставки.

Как уточняется, новый сервис вошел в функционал «Выход на пенсию», которым с момента запуска в 2024 году воспользовались более полумиллиона пользователей.

Ранее в Госдуме предложили регистрировать сделки на авторынке через «Госуслуги».

