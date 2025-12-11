На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова оценила шансы Зеленского переизбраться на новый срок

Захарова: у Зеленского нет шансов переизбраться на новый срок легально
Louisa Gouliamaki/Reuters

У президента Украины Владимира Зеленского «нет никаких шансов» легально переизбраться на новый срок, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Об этом пишет ТАСС.

«Нет ни у кого никаких сомнений, что у него нет шансов переизбраться легально», — сказала она.

По мнению Захаровой, сам Зеленский, очевидно, «жаждет остаться у власти». При этом одержать победу на президентских выборах на Украине он сможет только в случае использования так называемого молдавского сценария, отметила дипломат. Захарова пояснила, что Зеленский может задействовать для голосования избирателей из числа «украинской диаспоры», проживающих в Европе, США, Канаде и других странах.

9 декабря Зеленский заявил, что согласен на выборы президента Украины, но при определенных условиях. По его словам, чтобы начать выборную кампанию, необходимо решить два важных вопроса. В частности, ему нужно понимать, как организовать голосование «под ударами, под ракетами». Кроме того, необходимо определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. В связи с чем Зеленский попросил президента США Дональда Трампа о помощи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Формально срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако выборы нового президента Украины не провели из-за военного положения, введенного 24 февраля 2022 года и продлеваемого Верховной радой каждые три месяца.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Зеленского о выборах президента на Украине.

