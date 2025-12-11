На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Польше потребовали у Google замаскировать военные объекты на картах

Минобороны Польши потребовало скрыть военные объекты на Google Street View
true
true
true
close
Shutterstock

Министерство национальной обороны Польши потребовало замаскировать военные объекты республики в сервисе Google Street View. Об этом сообщил портал Interia.

«Министерство национальной обороны направило в Google Poland официальный запрос на маскировку объектов, имеющих важное значение для безопасности и обороны государства, в сервисах Google Maps, Google Earth (спутниковые снимки) и Google Street View», — говорится в сообщении ведомства.

По данным польского минобороны, в настоящее время военные объекты уже замаскированы в сервисах Google Maps и Google Earth. Однако в Google Street View ведется только подготовка к внедрению данной функции, уточнили в ведомстве.

Журналисты отметили, что среди выявленных объектов в сервисе оказались караульные посты воинских частей, стоянки у баз, укрепления и так далее.

В ноябре прошлого года в Google Maps начали появляться обновленные снимки расположения военных систем украинской армии. Согласно датировке на сервисе Google Earth, новый слой спутниковых снимков был сделан осенью 2023 года. На нем отчетливо видны военные объекты — например, системы ПВО в киевском аэропорту Жуляны.

Ранее военный эксперт оценил значимость слитых Google секретных данных ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами