В Польше потребовали у Google замаскировать военные объекты на картах

Министерство национальной обороны Польши потребовало замаскировать военные объекты республики в сервисе Google Street View. Об этом сообщил портал Interia.

«Министерство национальной обороны направило в Google Poland официальный запрос на маскировку объектов, имеющих важное значение для безопасности и обороны государства, в сервисах Google Maps, Google Earth (спутниковые снимки) и Google Street View», — говорится в сообщении ведомства.

По данным польского минобороны, в настоящее время военные объекты уже замаскированы в сервисах Google Maps и Google Earth. Однако в Google Street View ведется только подготовка к внедрению данной функции, уточнили в ведомстве.

Журналисты отметили, что среди выявленных объектов в сервисе оказались караульные посты воинских частей, стоянки у баз, укрепления и так далее.

В ноябре прошлого года в Google Maps начали появляться обновленные снимки расположения военных систем украинской армии. Согласно датировке на сервисе Google Earth, новый слой спутниковых снимков был сделан осенью 2023 года. На нем отчетливо видны военные объекты — например, системы ПВО в киевском аэропорту Жуляны.

Ранее военный эксперт оценил значимость слитых Google секретных данных ВСУ.