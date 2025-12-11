На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские кинотеатры отказались от «Аватара 3» в Новый год

Фильм «Аватар 3» покажут в России после новогодних праздников
Российские кинотеатры отказались от демонстрации фильма «Аватар 3» в Новый год и новогодние праздники. Об этом сообщило издание Cinemaplex.

Такое решение приняла Ассоциация владельцев кинотеатров.

Соответственно, крупнейшие сети «Синема Парк/Формула Кино», «Мираж» и другие откажутся от параллельного проката и будут показывать лишь официально вышедшие в стране картины, добавляет «Чемпионат».

Неофициальные показы голливудских фильмов возобновятся 15 января.

В мировой прокат третья часть научно-фантастической саги Джеймса Кэмерона о борьбе коренного населения планеты Пандора с земными колонизаторами выйдет 19 декабря.

Ранее сообщалось, что Джонни Депп снимется в англоязычной адаптации романа Булгакова.

